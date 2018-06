Istanbul (AFP) Beim zweiten schweren Unfall mit einem Reisebus in der Türkei innerhalb einer Woche sind in der Nacht zum Montag mindestens neun Menschen getötet worden. Weitere 30 Passagiere seien verletzt worden, als der Bus auf vereister Strecke in der ostanatolischen Provinz Sivas von der Straße abkam, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu. Nach Medienberichten soll das Unfallfahrzeug statt mit Winterreifen nur mit abgefahrenen Sommerreifen ausgerüstet gewesen sein. Erst vorige Woche waren bei einem Busunfall 21 Menschen ums Leben gekommen - auch damals wurde ungenügende Bereifung als Grund genannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.