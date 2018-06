Kiew (AFP) Im Machtkampf mit Präsident Viktor Janukowitsch setzt die ukrainische Opposition weiter auf Verhandlungen. Die Oppositionsführer erklärten am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung, sie seien weiter zu Gesprächen bereit, "trotz des Versuchs der Staatsführung, die Verhandlungen abzubrechen und den Notstand auszurufen". Aktivisten der Opposition beendeten unterdessen die Besetzung des Justizministeriums in Kiew, nachdem Ministerin Olana Lukasch mit der Verhängung des Notstands gedroht hatte.

