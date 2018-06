Schöffelding (dpa) - Beim Unfall eines Reisebusses einer französischen Schulklasse sind in Oberbayern sechs Businsassen verletzt worden. Der mit der 27-köpfigen Gruppe besetzte Bus war aus zunächst ungeklärten Gründen auf der Autobahn 96 in der Nähe des oberbayerischen Schöffelding auf einen 40-Tonnen-Laster aufgefahren. Der Busfahrer wurde eingeklemmt und mittelschwer verletzt, fünf Fahrgäste erlitten nach Angaben der Polizei leichte Blessuren. Die Autobahn musste in Richtung Lindau für mehrere Stunden gesperrt werden.

