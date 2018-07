Beirut (AFP) Im Syrien-Konflikt sind am Montag in Genf die direkten Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition mit Gesprächen über die zentralen politischen Streitpunkte fortgesetzt worden. Wie die Vereinten Nationen mitteilten, wurden die Gespräche um 11.00 Uhr wieder aufgenommen. Auf der Tagesordnung stand am Montag das schwierige Thema einer Übergangsregierung. Syriens Staatschef Baschar al-Assad lehnt einen Rücktritt kategorisch ab, während die Opposition diesen zur Voraussetzung für einen Durchbruch in den Verhandlungen macht.

