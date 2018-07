Los Angeles (AFP) Riesenerfolg für Daft Punk bei den diesjährigen Grammys: Das französische Elektropop-Duo holte bei der Verleihung der begehrten US-Musikpreise am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit seiner Platte "Random Access Memories" auch die Trophäe für das beste Album des Jahres. Zuvor waren die beiden Franzosen für das Lied "Get Lucky" gemeinsam mit dem Hip-Hop-Star Pharrell Williams in den Kategorien "Beste Single des Jahres" und "Beste Popdarbietung eines Duos/einer Gruppe" ausgezeichnet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.