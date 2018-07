Los Angeles (AFP) Zweiter Grammy für Lorde: Nach der Auszeichnung für die beste Pop-Solodarbietung holte die neuseeländische Newcomerin am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles für ihren Hit "Royals" auch die Trophäe für den besten Song des Jahres. "Danke an alle, die dafür gesorgt haben, dass dieser Song explodiert", sagte die 17-Jährige bei der Gala im Staples Center. Lorde, die mit bürgerlichem Namen Ella Yelich-O'Connor heißt, hatte es als erste Musikerin aus Neuseeland an die Spitze der US-Charts geschafft.

