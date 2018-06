Los Angeles (AFP) Das Elektropop-Duo Daft Punk hat einen weiteren Grammy abgeräumt. Die französischen Künstler gewannen am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles gemeinsam mit dem Hip-Hop-Star Pharrell Williams die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Popdarbietung eines Duos/einer Gruppe" für den Hit "Get Lucky". Hinter Daft Punk verbergen sich die Franzosen Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter, die sich bei ihren Auftritten immer nur mit Roboterhelmen zeigen.

