Washington (AFP) Angesichts gemeinsamer Sorge über die Lage in Afghanistan haben die USA und Pakistan nach dreijähriger Unterbrechung ihren Dialog über eine strategische Zusammenarbeit wieder aufgenommen. Die Vereinigten Staaten würden sich "enge Beziehungen mit dem pakistanischen Volk" wünschen, sagte US-Außenminister John Kerry bei den Gesprächen am Montag in Washington. Kerry erörterte mit dem Sicherheitsberater des pakistanischen Regierungschefs Nawaz Sharif, Sartaj Aziz, Sicherheitsfragen und die wirtschaftliche Kooperation.

