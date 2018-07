Washington (AFP) Der wegen Kokainbesitzes verurteilte US-Kongressabgeordnete Trey Radel tritt Medienberichten zufolge zurück. Der Republikaner aus dem Bundesstaat Florida werde seinen Sitz im Repräsentantenhaus aufgeben, berichteten die Zeitung "Washington Post" und das Online-Magazin "Politico". Noch am Montag wolle Radel das Rücktrittsschreiben beim Vorsitzenden der Kongresskammer, seinem Parteifreund John Boehner, einreichen. In seinem Wahlkreis im Südwesten Floridas, der als Hochburg der Republikaner gilt, steht damit eine Nachwahl an.

