München (dpa) - Der ADAC hat den Bau eines Wohnhauses für einen Manager in Bad Homburg zu erklären versucht. Der Geschäftsführer des Regionalclubs Hessen-Thüringen bewohne das Haus zur Miete, sagte Pressesprecher Cornelius Blanke in Frankfurt/Main. Die Immobilie in gehobener Wohngegend diene dem Autoclub als Geldanlage. In München versucht der ADAC außerdem den Forderungen aus Politik und Wirtschaft nach mehr Klarheit und Transparenz gerecht zu werden. Auf den Prüfstand kommt nun zunächst der "Gelbe Engel". Die externen Berater sollen nach ADAC-Angaben sämtliche Preisvergaben seit 2005 prüfen.

