Berlin (dpa) - Die klirrende Kälte in manchen Teilen Deutschlands setzt seit dem Wochenende vor allem Wohnungslosen zu. Bundesweit leben nach Angaben des Dachverbands der Wohnungslosenhilfe in Deutschland rund 24 000 Menschen auf der Straße. "Und das ist nur die Spitze des Eisbergs", sagte der Geschäftsführer der BAG Wohnungslosenhilfe, Thomas Specht, der dpa. Insgesamt 284 000 Menschen hätten hierzulande keine eigene Wohnung. Die Wohnungsnot nehme in Deutschland weiter zu. sagte Specht.

