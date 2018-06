Dallas (SID) - Dirk Nowitzki könnte eine Nichtberücksichtigung für das Allstar-Game der Basketball-Profiliga NBA verschmerzen. "Es gibt immer Jungs, die es verdient hätten und nicht dabei sind", sagte der Kapitän der Dallas Mavericks: "Das liegt in der Natur der Sache." Der 35-Jährige wurde von den Fans nicht in die Startformation der Western Conference gewählt. Nowitzki muss nun hoffen, dass er genügend Stimmen von den NBA-Trainern bekommt und zur Reserve gehört. Am Donnerstag wird bekannt gegeben, welche Spieler dabei sind.

Nowitzki hatte im vergangenen Jahr zum ersten Mal nach elf aufeinanderfolgenden Teilnahmen beim Allstar-Game gefehlt. Sein Trainer Rick Carlisle ist davon überzeugt, dass der Würzburger am 16. Februar in New Orleans sein Comeback gibt. "Er wird es schaffen. Das sagt mir mein Gefühl. Und wenn nicht, ist es auch gut. Dann hat er Zeit, sich zu erholen", hatte der Headcoach der Texaner nach dem 116:106 über die Detroit Pistons erklärt und nach der starken Vorstellung seines besten Spielers gefragt: "28 Punkte in 32 Minuten. Was glauben Sie, ist er ein Allstar?"

Nowitzki wäre nicht tieftraurig, wenn er übergangen würde. Egal ist es dem deutschen Nationalspieler aber auch nicht: "Es bedeutet immer etwas, zu den besten 12 oder 13 Spielern im Westen zu gehören. Es war stets eine Ehre", betonte der Power Forward: "Ich hatte da immer Spaß, und es wäre schön, wenn ich hinfahren dürfte. Letztes Jahr am Strand war es aber auch ganz schön. Wenn's nicht klappt, muss ich halt was anderes machen."