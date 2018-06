Oklahoma City (SID) - Der überragende NBA-Scharfschütze Kevin Durant hat seine Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zum Sieg über Dennis Schröder und die Atlanta Hawks geführt. Der beste Werfer der Liga (im Schnitt 31,3 Punkte) kam beim 111:109-Heimsieg auf 41 Punkte und erzielte auch 1,5 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Korb zum Sieg des besten Teams der Western Conference. Durant baute damit zudem eine beeindruckende Serie aus. In den vergangenen elf Spielen erzielte der Forward jeweils mindestens 30 Punkte.

Der deutsche U20-Nationalspieler Schröder kam im 19. Einsatz in seiner Premierensaison für die Hawks in gut 13 Minuten Spielzeit auf zehn Punkte. Damit egalisierte der 20 Jahre alte Guard seine NBA-Bestleistung aus dem Spiel am 3. November gegen die Los Angeles Lakers.

"Es war ein sehr emotionales Spiel. Ich war oben, unten, überall. Ich mussste mich am Ende des Spiels zusammennehmen und für mein Team da sein. Und mit Gottes Hilfe habe ich einige Würfe getroffen", sagte Matchwinner Durant.

In der Pacific Division festigten die Los Angeles Clippers ihre Spitzenposition mit einem souveränen 114:86-Erfolg bei den strauchelnden Milwaukee Bucks. Mit der katastrophalen Bilanz von nur acht Siegen aus 44 Spielen sind die Bucks das mit Abstand schwächste NBA-Team. Jamal Crawford mit 25 und Blake Griffin mit 20 Punkten war die besten Werfer der Clippers.