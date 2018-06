Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Verlusten seit dem Rekordhoch vor einer Woche hat sich der Dax am Dienstag etwas erholt. Dabei eroberte der deutsche Leitindex die Marke von 9400 Punkten zurück und stieg bis zum Mittag um 0,76 Prozent auf 9420 Punkte.

Der MDax gewann 1,64 Prozent auf 16 397 Punkte, und der TecDax legte um 2,12 Prozent auf 1219 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbesserte sich um 0,91 Prozent.

Als Stütze für den angeschlagenen Markt sah Händler Markus Huber vom Londoner Broker Peregrine & Black, dass ein weiterer Kursrutsch im zuletzt gesehenen Ausmaß an der Wall Street und Asien ausgeblieben war. Insgesamt befinden sich die Anleger bereits in Wartestellung auf frische Signale der US-Notenbank am Mittwochabend. Bis dahin dürfte sich das Geschehen am Markt etwas beruhigen, größere Richtungswetten dürften ausbleiben, so Huber.

Im Dax standen Siemens-Aktien nach eigenen Zahlen und denen des Wettbewerbers Philips im Fokus. Siemens konnte zum Auftakt des Geschäftsjahrs 2013/14 die ersten Früchte seines straffen Sparkurses ernten und fuhr ein Fünftel mehr Überschuss ein als vor einem Jahr. Analyst Jasko Terzic von der DZ Bank wertete das Quartal als besser als erwartet und sieht die Zeit hoher Sonderbelastungen nun vorüber. Die Aktie legte um gut ein halbes Prozent zu. Für Osram ging es derweil mit über vier Prozent Aufschlag an die MDax-Spitze. Die Philips-Resultate im Schlussquartal, in dem auch die Lichttechnik-Sparte stark gewachsen sei, untermauerten die positive Einschätzung der zur Wochenmitte erwarteten Quartalszahlen von Osram, sagte ein Händler.

Im TecDax kletterten die Anteile der Software AG um gut sieben Prozent. Deutschlands zweitgrößter Softwarehersteller bremste im vierten Quartal dank guter Geschäfte mit Prozess-Software seinen Negativtrend stark ab. "Keine schlechten Nachrichten sind gute Nachrichten", kommentierte Commerzbank-Analyst Thomas Becker die Ergebnisse, die am Markt teils schwächer befürchtet worden waren.