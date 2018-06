Hongkong (AFP) China bekommt die jüngste Vogelgrippe nicht in den Griff. Nach dem Tod von mehr als 20 Menschen allein in diesem Monat verboten die Behörden den Handel mit lebendem Geflügel in der meistbetroffenen Provinz Zhejiang. Die Geflügelmärkte sollen zunächst für drei Monate in den Großstädten und allen betroffenen Kleinstädten geschlossen werden, ab dem 1. Juli wird ihr Betrieb in allen größeren Städten der ostchinesischen Provinz dauerhaft eingestellt, berichtete die Zeitung "Zhejiang Daily" am Dienstag.

