Hannover (dpa) - Die weltgrößte Computermesse CeBIT hat den Volkswagen-Chef Martin Winterkorn als Redner für die Eröffnungsfeier der Leistungsschau diesen März in Hannover gewonnen.

Der Lenker des größten deutschen Industriekonzerns werde über wachsende Nahtstellen zwischen der Autoindustrie einerseits und der Informations- und Telekommunikationsbranche andererseits sprechen, kündigte der Vorstand der Deutschen Messe, Oliver Frese, am Dienstag in Hannover an.

Außerdem werden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Großbritanniens Premierminister David Cameron gemeinsam die Messe eröffnen und den traditionellen Rundgang machen. Großbritannien ist diesmal CeBIT-Partnerland.

CeBIT 2014