Brüssel (AFP) Die EU und Russland wollen sich um eine Annäherung im Konflikt um die EU-Partnerschaft mit der Ukraine bemühen, haben aber weiter offene Differenzen über den Umgang mit der politischen Krise in Kiew. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy berichtete nach einem Treffen der EU-Spitzen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin am Dienstag in Brüssel von einem "offenen" Gespräch über die gemeinsamen Beziehungen.

