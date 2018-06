Berlin (AFP) Filme, Stars und Goldene Bären: Die Hauptstadt bereitet sich auf die 64. Berlinale vor. Filme über Kinder und Jugendliche, deutsche Filme und Filme über Menschen in Gewaltstrukturen sind drei Schwerpunkte des diesjährigen Festivals, wie Direktor Dieter Kosslick am Dienstag bei der Vorstellung des Programms in Berlin sagte. Beim Wettbewerb sind dieses Mal gleich vier Filme aus Deutschland im Rennen.

