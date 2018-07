Istanbul (AFP) Die französische Präsidentschaft hat am Dienstag einen Pressebericht zurückgewiesen, wonach der ehemalige VW-Personalvorstand Peter Hartz Präsident François Hollande beim Thema Arbeitsmarktreform berate. "Ich dementiere, dass er sein Berater ist oder es werden soll", sagte der politische Berater Hollandes, Aquilino Morelle, am Rande eines Türkei-Besuchs Hollandes in Istanbul. Demnach empfing Hollande aber vor zwei Monaten den einstigen Berater von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) bei dessen umstrittenen Arbeitsmarktreformen zu einem informellen Gespräch.

