Paris (AFP) Ein aus Leipzig kommendes Passagierflugzeug der Schweizer Fluggesellschaft Darwin Airlines hat in Paris eine Bruchlandung hingelegt. Verletzt wurde nach Angaben des Flughafens Paris Charles de Gaulle aber niemand, als am Donnerstag bei der Landung das Bugrad wegbrach. Der vordere Teil des Flugzeugs schlug bei dem Unfall auf der Landebahn auf. Die 16 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder an Bord der Maschine, einer Saab 2000, kamen aber mit dem Schrecken davon. Das Flugzeug bietet Platz für 50 Passagiere.

