Jerusalem (AFP) In Israel ist ein ultraorthodoxer Jude zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er sich der iranischen Botschaft in Berlin als Spion angeboten hatte. Wie der israelische Rundfunk am Dienstag berichtete, verurteilte das Gericht in Jerusalem das Mitglied einer anti-zionistischen Gruppierung wegen "Kontakts mit einem ausländischen Spion" und "Hilfe des Feindes". Demnach nahm der Verurteilte 2011 Kontakt mit der Botschaft in Berlin auf, um Informationen aus Israel anzubieten.

