München (AFP) Die katholische Kirche will dem insolventen Weltbild-Verlag mit bis zu 65 Millionen Euro bei der angestrebten Rettung helfen. Auf die Bereitstellung dieser Summe als Höchstbetrag verständigte sich die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands, wie die deutsche Bischofskonferenz am Dienstag in Würzburg mitteilte. Das Geld soll demnach bei der Fortführung des Geschäftsbetriebs helfen sowie gegebenenfalls für die Arbeit einer Transfergesellschaft dienen.

