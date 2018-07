Essen (AFP) Der Energiekonzern RWE muss zusätzliche Milliarden abschreiben. Der zusätzliche Wertberichtigungsbedarf im vierten Quartal 2013 betrage circa 3,3 Milliarden Euro, teilte RWE in Essen am Dienstag mit. Ein großer Teil der Abschreibungen - 2,9 Milliarden Euro - betreffe die konventionelle Stromerzeugung: Erdgas- und Steinkohlekraftwerke stünden derzeit in ganz Europa unter hohem wirtschaftlichem Druck, erklärte RWE-Chef Peter Terium. Die Produktion erneuerbarer Energien ist günstiger. RWE hatte bereits in den ersten neun Monaten des Jahres 2013 insgesamt 1,4 Milliarden Euro abschreiben müssen.

