Genf (AFP) Die Behandlung unheilbar kranker Patienten lässt nach Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den meisten Ländern der Welt stark zu wünschen übrig. Nur 20 Ländern - darunter Deutschland, Österreich und der Schweiz - könne ein angemessenes System der Palliativtherapie bescheinigt werden, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Im Jahr 2011 seien drei Millionen Patienten mit Mitteln der Palliativmedizin behandelt worden, nach einer Studie aus dem Jahr 2008 hätten aber schon damals 20 Millionen Patienten eine derartige Behandlung bekommen sollen.

