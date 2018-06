Mannheim (SID) - Die Adler Mannheim müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwei Ausfälle verkraften. Matthias Plachte wird dem Tabellenvierten wegen einer Schulterverletzung voraussichtlich ein bis zwei Wochen fehlen. Der Stürmer zog sich die Blessur am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen die Straubing Tigers (1:0) zu.

In Christoph Ullmann wird den Adlern in den kommenden zwei bis drei Wochen ein weiterer Stürmer nicht zur Verfügung stehen. Der 30-Jährige erlitt am vergangenen Freitag in Wolfsburg (5:3) eine Verletzung am Knie.