Jerez de la Frontera (SID) - Für Weltmeister Sebastian Vettel (26) hat die neue Formel-1-Saison mit einer Enttäuschung begonnen. Weil ein Teil falsch herum montiert worden war, konnte der neue Red Bull RB10 am ersten Tag der Testsession im spanischen Jerez nur für die letzten 14 Minuten auf die Strecke. Vettel nahm die unfreiwillige Auszeit so locker wie möglich, sprach von einem "kleinen Fehler, der passieren kann".

Einen ersten Eindruck von seinem neuen Arbeitsgerät konnte sich der Heppenheimer nicht verschaffen, "daür war es einfach zu wenig. Ich habe noch nicht einmal ganz aufs Gas gehen können". Eine leichte Rauchentwicklung an seinem Wagen sei "nichts Dramatisches" gewesen.

Nicht viel besser erging es dem großen Konkurrenten Mercedes. Zwar war Ex-Weltmeister Lewis Hamilton (29) als Erster auf der Strecke und konnte einige Runden im neuen Silberpfeil, der wie sein Red-Bull-Pendant am Morgen präsentiert worden war, drehen, doch dann löste sich der Frontflügel und bescherte dem Engländer den ersten Crash der jungen Saison, der zum Glück glimpflich verlief.

"Als Erster auf der Strecke gewesen zu sein war sehr positiv. Trotz des Unfalls hat sich der Wagen ziemlich gut angefühlt", sagte Hamilton.

Ferrari-Rückkehrer Kimi Räikkönen (34) wurde schon in seiner ersten Runde aus Sicherheitsgründen von den Ingenieuren gestoppt, kam aber am Ende des Tages trotzdem auf die meisten Runden (31) aller Fahrer und fuhr in 1:27,104 Minuten auch die beste Zeit.