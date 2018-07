Mönchengladbach (dpa) - Angreifer Luuk de Jong steht vor einem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Newcastle United. Wie der Fußball-Bundesligist via Twitter mitteilte, fehlte der Niederländer am Dienstag beim Training und war auf dem Weg zum Medizincheck beim Club aus der Premier League.

Damit scheint ein Transfer noch vor Ende der Wechselfrist am Freitag ausgemachte Sache. "Luuk braucht Spielpraxis. Es wäre eine gute Chance für ihn, und die Entscheidung wäre für alle Beteiligten gut", sagte Borussia-Trainer Lucien Favre.

De Jong kam beim Bundesliga-Vierten nicht über die Reservistenrolle hinaus und erzielte in 36 Erstligaspielen für den Niederrhein-Club sechs Tore. Die Borussia hatte den 23-Jährigen im Jahr 2012 für die Vereinsrekordsumme in Höhe von 12 Millionen Euro bis 2017 von Twente Enschede verpflichtet.

Ein Wechsel käme nicht überraschend. Nach der Verpflichtung von Nationalspieler Max Kruse und des Brasilianers Raffael hatte sich die Ausgangslage für de Jong im Kampf um einen Stammplatz weiter verschlechtert. In der aktuellen Saison stand der 23 Jahre Profi kein einziges Mal in der Startformation und wurde 13 Mal spät eingewechselt. Beim 0:2 am vorigen Freitag im Topspiel gegen den FC Bayern lief er sich zwar während der gesamten 2. Halbzeit warm, fand bei Trainer Lucien Favre jedoch keine Berücksichtigung.

Borussia-Sportdirektor Max Eberl favorisiert einen Verkauf von de Jong. Englische Medien hatten zuletzt über einen Tausch mit Newcastle-Profi Papiss Demba Cissé spekuliert. Der ehemalige Stürmer des SC Freiburg hatte aus Frust über sein Reservistendasein wiederholt Wechselabsichten bekundet. In Mönchengladbach würde ihm jedoch ein ähnliches Schicksal drohen.