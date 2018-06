Frankfurt/Main (SID) - Die Geldmaschine Fußball-Bundesliga läuft weiter auf Hochtouren: Die 18 Vereine der Eliteklasse haben in der vergangenen Saison exakt 2,17 Milliarden Euro umgesetzt und damit zum neunten Mal in Folge den Umsatz gesteigert. Gegenüber der Vorsaison (2,08 Milliarden Euro) ist das ein Plus von 4,4 Prozent (91 Millionen Euro). Die 2. Liga verzeichnete einen Umsatz von 419,4 Millionen Euro - ein Zugewinn von 9,1 Prozent.

Der Gesamtumsatz von Liga eins und zwei stieg damit auf rund 2,6 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern, Abgaben und Abschreibungen der Bundesligaklubs lag in der Spielzeit 2012/13 bei 62,6 Millionen Euro. Die Vereine des Unterhauses verzeichneten hingegen nach Steuern Verluste in Höhe von 17 Millionen Euro.

"Der Bundesliga gelingt insbesondere auch im europäischen Vergleich der Spagat zwischen sportlicher Spitzenleistung und wirtschaftlicher Vernunft. Auch durch die weiteren Steigerungen aus den ab dieser Saison geltenden Medienverträge ist sie auf dem besten Weg, ihre Position als zweitumsatzstärkste Fußballliga Europas auszubauen", sagte Christian Seifert, der Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung.

Mit mehr als 850 Millionen Euro (Vorjahr: 800 Millionen Euro) zahlten die Vereine und Kapitalgesellschaften in der abgelaufenen Saison so viele Steuern und Abgaben wie nie zuvor.