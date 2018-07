Berlin (SID) - Die Bundespolizeigewerkschaft DPolG hat das konsequente Vorgehen des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 gegen zwei Straftäter aus den eigenen Fanreihen gelobt. "Wer für den von ihm angerichteten Schaden finanziell aufkommen muss, der spürt dies endlich auch am eigenen Geldbeutel und fängt hoffentlich an, nachzudenken, bevor er durch seine Taten Unschuldige bedroht oder verletzt?, sagte der stellvertretende Vorsitzende Horst Pawlik.

Wegen zweier Fußballchaoten sollte Hannover 96 eine Strafe in Höhe von 15.000 Euro an die Europäische Fußball-Union (UEFA) zahlen, die Niedersachsen verklagten die beiden Täter anschließend. Vor dem Landgericht Hannover wurde dazu in der vergangenen Woche ein Vergleich geschlossen. Ein Fan, der Pyrotechnik in einen Block geworfen hatte, musste 6000 Euro bezahlen. Der zweite Angeklagte war in der besagten Partie auf das Spielfeld gerannt und einigte sich mit Hannover 96 auf eine Strafe von 2500 Euro.

Die Polizei-Gewerkschaft hofft nun, dass der Weg von Hannover 96 "eine abschreckende Wirkung auf alle Fußballstörer hat. Denn erstmals wurde vor einem Gericht ein Vergleich geschlossen, in dem Fußballchaoten zum Schadenersatz verpflichtet werden", hieß es in einer Mitteilung: "Wir fordern deshalb den DFB, die DFL und alle Vereine auf, diesem positiven Beispiel von Hannover 96 zu folgen und effektiver gegen Fußballgewalttäter vorzugehen."