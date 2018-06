Berlin (dpa) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft die Bundesregierung zu klaren Regeln gegen den zunehmenden Stress am Arbeitsplatz auf. "Wir brauchen eine Anti-Stress-Politik, damit Arbeit nicht länger krank macht", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach der dpa in Berlin. Die Bundespsychotherapeutenkammer erläutert heute in Berlin, in welchem Ausmaß psychische Erkrankungen zu Arbeitsunfähigkeit führen. Krankenkassen beobachten seit Jahren einen Anstieg psychischer Erkrankungen. Dies führt auch zu immer mehr Fehlzeiten am Arbeitsplatz.

