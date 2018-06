Ottawa (AFP) Kanada will ukrainischen Regierungsvertretern, die für die Niederschlagung der Proteste in Kiew verantwortlich sind, ab sofort die Einreise verwehren. Wer "die Stimmen der Opposition" zum Schweigen gebracht habe, werde nicht mehr ins Land gelassen, sagte Einwanderungsminister Chris Alexander am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Parlament von Ottawa. Die Opposition äußere "mutig" ihre Unterstützung für "Freiheit und Demokratie".

