Bogotá (AFP) Der durch seine fülligen Figuren bekannt gewordene kolumbianische Maler und Bildhauer Fernando Botero hat einen Brand in seinem Haus unversehrt überstanden. Bei dem Brand am Sonntag kurz vor Mitternacht habe das Haus schweren Schaden genommen, Botero, seine griechische Ehefrau Sofia Vari und seine Freunde aber seien wohlauf, teilte die Feuerwehr von Rio Negro am Montag mit. Allerdings sei der Hausverwalter durch einen herabstürzenden Balken verletzt worden.

