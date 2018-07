Tel Aviv (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hält drei Jahre für eine "vernünftige" Frist für den Abzug Israels aus dem Westjordanland und aus Ostjerusalem nach einem Friedensabkommen. "Wir sagen, dass sich Israel in einer vernünftigen Frist, die nicht länger als drei Jahre ist, allmählich zurückziehen kann", sagte Abbas in einem Interview, das am Dienstag bei der jährlichen Konferenz des Instituts für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv gezeigt wurde. Wer "zehn oder 15 Jahre" für einen solchen Rückzug ins Gespräch bringe, wolle "gar keinen Rückzug", fügte Abbas hinzu.

