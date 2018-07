Wellington (AFP) Ein neuseeländischer Arzt ist beim Fischen von einem Hai angegriffen worden. Er wehrte den Raubfisch mit einem Messer ab, nähte sich an Land seine Wunde zu und eilte in den nächsten Pub, um sein Abenteuer mit einem Bier zu begießen, wie Medien am Dienstag berichteten. "Du alter Mistkerl, jetzt muss ich versuchen, Dich von meinem Bein loszuwerden", schilderte er dem Radiosender New Zealand seine ersten Gedanken.

