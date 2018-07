Sotschi (SID) - Sotschis Bürgermeister Anatoli Pachomow hat wenige Tage vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in dem russischen Badeort erklärt, es gebe vor Ort "keine Homosexuellen". In einem Interview mit der BBC versicherte Pachomow außerdem, dass die Gastfreundlichkeit für jeden gelte, "der die Gesetze Russlands respektiert und seine Gewohnheiten anderen nicht aufzwingt".

In Russland gilt seit Juni 2013 ein Gesetz, das Propaganda homosexueller Menschen in Anwesenheit Minderjähriger unter Strafe stellt. Demnach könnten gar Gefängnisstrafen drohen, sollte man sich positiv über Homosexualität äußern.

So richtig sicher scheint sich Pachomow über die Anzahl an Homosexuellen in Sotschi aber nicht zu sein. Auf Nachfrage antwortete das Stadtoberhaupt: "Nein, ich bin mir nicht sicher. Verdammt, ich kenne die doch nicht."