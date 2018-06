Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus als Superman verkleidet, wie er in seiner weißen Robe durch die Lüfte schwebt: Eine Ablichtung dieses Graffito an einer Hauswand in Rom hat der Vatikan am Dienstag im Internetdienst Twitter veröffentlicht. "Wir teilen mit euch ein Graffito, das an einer Wand in einer Straße in Rom in der Nähe des Vatikans entdeckt wurde", hieß es auf der Seite des Päpstlichen Rats für soziale Kommunikation.

