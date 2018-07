Berlin (SID) - Das deutsch-belgische Bahnrad-Duo Leif Lampater/Jasper de Buyst steht beim 103. Berliner Sechstagerennen vor dem Gesamtsieg. Der Rosenheimer und sein belgischer Teamkollege führen vor der Schlussnacht mit 53 Zählern Vorsprung auf Kenny de Ketele (Belgien) und Andreas Müller (Berlin). Auf Platz drei stehen weiter Theo Reinhardt und Robert Bartko mit einer Runde und 186 Punkten Rückstand. Für den Doppel-Olympiasieger Bartko ist es vor seinem Karriereende im Februar der letzte Wettbewerb in Deutschland.

Beim am häufigsten ausgetragenen Sechstagerennen der Welt unterziehen sich bis einschließlich Dienstag auch die Teamsprint-Olympiadritten Maximilian Levy, René Enders und Robert Förstemann mit Blick auf die WM in Cali/Kolumbien (26. Februar bis 2. März) einem wichtigen Formtest. Förstemann war am Samstagabend in 12,441 Sekunden über 250 Meter fliegend einen Bahnrekord im Velodrom der Hauptstadt gefahren.