Nürnberg (dpa)- Die weltweit größte Spielwarenmesse in Nürnberg wird zwar erst am Dienstagabend offiziell eröffnet - doch auf der Neuheitenschau haben ausgewählte Hersteller bereits am Vormittag ihre Highlights präsentiert.

Bei der Veranstaltung, die den Medien einen ersten Überblick über neue Entwicklungen geben soll, zeigten sich unterschiedliche Strömungen: Auf der einen Seite gibt es ausgeklügelte Technikprodukte wie Smartphone-gesteuerte Roboter.

Auf der anderen Seite legen manche Firmen den Fokus ganz bewusst auf Spielsachen zum Selbermachen und Anfassen. Von Mittwoch an werden dann sämtliche 2750 Aussteller ihr Angebot auf der Messe präsentieren. Erwartet werden rund 73 000 Fachbesucher aus aller Welt.

