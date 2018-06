Berlin (SID) - Die fünfmalige Olympiateilnehmerin Imke Duplitzer strebt ein Mandat für das Europäische Parlament in Straßburg an. Die 38 Jahre alte Degenfechterin kandidiert bei der Wahl auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in knapp zwei Wochen für einen vorderen Listenplatz. "Wenn ich dem Thema Sport keine Chancen einräumte, würde ich nicht antreten", sagte Duplitzer der Hamburger Morgenpost.

Falls die zweimalige Europameistern ins Parlament einziehen sollte, will sie ihre langjährige Erfahrung als Spitzenathletin einbringen. "Seit dem Vertrag von Lissabon hat der Sport einen festen Platz in der EU. Das ist eine große Chance, um wichtige Themen anzustoßen", sagte Duplitzer, die Mitglied des Landesverbandes in Sachsen-Anhalt ist.

In ihrem offiziellem Bewerbungsschreiben an die Delegierten schreibt Duplitzer, sie wolle "die gesellschaftliche und politische Verantwortung von Sport stärker auf die politische Bühne bringen. Meine politische Heimat sind seit langer Zeit die Grünen und ich möchte Farbe bekennen."

Michael Vesper, Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), begrüßte die geplante Kandidatur Duplitzers. "Ich freue mich, dass eine aktive Sportlerin sich politisch engagieren will. Imke Duplitzer und ich waren in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung, aber ich schätze und respektiere sie sehr", sagte Vesper dem SID.

In der Vergangenheit hatte sich Duplitzer mehrfach zu politischen Themen geäußert und 2008 aus Protest gegen die Menschenrechtsverletzungen in China die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele boykottiert. Wiederholt legte sie sich öffentlich auch mit Sportfunktionären an.