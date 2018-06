Berlin (dpa) - In Berlin hat ein Warnstreik bei der Krankenkasse AOK begonnen. An dem zweistündigen Warnstreik beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 50 bis 100 Mitarbeiter in der Zentrale der AOK Nordost. Geplant sind Arbeitsniederlegungen heute auch in Hamburg, Saarbrücken und Thüringen. Hintergrund ist die laufende bundesweite Tarifrunde. Verdi fordert rückwirkend zum 1. Januar 5,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber ein Plus von 190 Euro für die Beschäftigten. Die Tarifverhandlungen werden heute in Berlin fortgesetzt.

