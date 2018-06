Den Haag (dpa) - Krieger ohne Biss: Die Zeugenaussage des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Ratko Mladic vor dem UN-Tribunal hat sich verzögert, da der Ex-General seine dritten Zähne im Gefängnis vergessen hatte.

"Ich bitte die Sicherheitsbeamten, meine Zähne zu holen, damit ich besser reden kann", sagte der 71-jährige Mladic am Dienstag vor dem Gericht in Den Haag. Mladic hatte sich unter starkem Protest bereit erklärt, im Prozess gegen seinen früheren Chef und Weggefährten, den ehemaligen Serbenführer Radovan Karadzic, auszusagen. Beide stehen in getrennten Prozessen wegen des Völkermordes von Srebrenica vor dem Tribunal.