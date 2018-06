Den Haag (AFP) Der frühere bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladic will im Prozess gegen seinen ehemaligen Weggefährten Radovan Karadzic vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien nicht als Zeuge aussagen. Er "verweigere die Aussage aus gesundheitlichen Gründen und weil dies meinen eigenen Fall beeinflussen würde", sagte Mladic am Dienstag vor dem Gericht in Den Haag. Zuvor hatte er das Tribunal als "teuflisches Gericht" beschimpft. Er erkenne "dieses Gericht des Hasses nicht an".

