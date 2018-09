Genf (AFP) Die Gespräche über eine Lösung des Syrien-Konflikts in Genf sind am Dienstag vorzeitig abgebrochen worden. Es werde am Nachmittag oder Abend kein weiteres Treffen der Konfliktparteien geben, erst wieder am Mittwoch, teilten syrische Oppositionsvertreter mit.

