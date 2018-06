Genf (AFP) Die internationale Syrien-Konferenz ist am Dienstag in Genf mit Gesprächen zwischen Vertretern von Staatschef Baschar al-Assad und der oppositionellen Nationalen Koalition fortgesetzt worden. Der Vermittler der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, teilte mit, auf der Tagesordnung stehe die Frage einer Übergangsregierung in Syrien. Er erwarte außerdem konkrete Schritte für humanitäre Hilfe, insbesondere für die Altstadt von Homs, die von bewaffneten Rebellen gehalten und von Regierungstruppen belagert wird.

