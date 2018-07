Washington (AFP) Der afghanische Präsident Hamid Karsai vermutet nach Informationen der "Washington Post" die USA hinter einem Teil der Anschläge, die von den afghanischen Behörden selbst den radikalislamischen Taliban zugeschrieben wurden. Unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des Präsidialamtes in Kabul berichtete die "Washington Post" in ihrer Dienstagsausgabe, Karsai führe seit Jahren eine Liste von Anschlägen der Taliban, hinter denen nach seinen Vermutungen die USA steckten. Das gälte sogar für einen Anschlag in Kabul vom 17. Januar, bei dem es 21 Tote gab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.