Los Angeles (AFP) Nach dem illegalen Durchsickern des Drehbuchs zu seinem neuen Western hat US-Starregisseur Quentin Tarantino die Webseite Gawker auf mindestens eine Million Dollar Schadenersatz verklagt. Der Oscar-Preisträger ("Pulp Fiction", "Django Unchained") wirft Gawker Media vor, zur Verbreitung des Drehbuchs von "The Hateful Eight" beigetragen zu haben. Aus Empörung über die illegale Veröffentlichung hatte der Regisseur in der vergangenen Woche die Arbeiten an dem Film abgebrochen.

