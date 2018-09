Washington (AFP) Der US-Folksänger Pete Seeger, der mit Liedern wie "Where Have all the Flowers Gone" und "If I had a Hammer" berühmt wurde, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Der Musiker starb am Montag in einem New Yorker Krankenhaus, wie sein Enkel Kitama Cahill Jackson der "New York Times" sagte. Er machte das Gospellied "We shall Overcome" zur Hymne der Bürgerrechtsbewegung. Seeger war über Jahrzehnte in der Friedens-, Umwelt- und Bürgerrechtsszene engagiert.

