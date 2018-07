Washington (dpa) - Eine Kältewelle in den USA hat auch Schnee in die wärmeverwöhnten Südstaaten gebracht. Im eigentlich meist milden New Orleans im Bundesstaat Louisiana rief der Bürgermeister den Notstand aus. Schulen wurden geschlossen, Brücken gesperrt. In Mississippi warnten die Behörden vor möglichen Stromausfällen und umstürzenden Palmen. Noch kälter war es an der Ostküste und im Mittleren Westen. In Chicago lagen die Temperaturen bei minus 16 Grad Celsius, die sich aber aufgrund starker Windböen wie minus 34 Grad anfühlten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.