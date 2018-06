Schladming (SID) - Ski-Rennläufer Felix Neureuther hat vier Tage nach seinem Slalom-Triumph in Kitzbühel erneut einen starken Auftritt gezeigt. Knapp zwei Wochen vor Olympia in Sotschi verpasste der 29 Jahre alte Partenkirchner beim Nachtrennen in Schladming nur um 19 Hundertstelsekunden den Sieg und wurde Dritter.

Schneller als Neureuther waren auf der "Planai" im letzten Weltcup-Slalom vor den Winterspielen nur Weltmeister Marcel Hirscher (Österreich) und Überraschungssieger Henrik Kristoffersen (Norwegen). Der ebenfalls starke Garmischer Fritz Dopfer (26) belegte den vierten Rang.

Vor Olympia bestreitet Neureuther, der im vergangenen Jahr auf dem Hang in Schladming WM-Silber im Slalom geholt hatte, am kommenden Sonntag noch einen Riesentorlauf in St. Moritz/Schweiz. In Sotschi startet der achtmalige Weltcup-Sieger am 19. Februar im Riesenslalom und drei Tage später in seiner Spezialdisziplin. In beiden Wettbewerben zählt Neureuther zum Kreis der Medaillenanwärter.