Paris (AFP) Die Übergangspräsidentin der Zentralfrikanischen Republik, Catherine Samba Panza, fordert eine UN-Friedensmission zur Unterstützung der internationalen Soldaten in ihrem krisengeplagten Land. Trotz der französischen und afrikanischen Truppen im Land dauerten die Ausschreitungen in der Hauptstadt Bangui sowie im Inneren des Landes an, sagte sie am Dienstag dem französischen Sender RTL. Daher sei es "vernünftig und realistisch", eine UN-Friedensmission zu fordern.

